В центре на Октябрьской проведут мастер-класс по изготовлению символа Нового года

29.12.2023 В культурном центре «Марьина Роща» 4 января в 14:00 состоится мастер-класс для детей «Делаем дракончиков». Об этом сегодня сообщили организаторы мероприятия. «Открываем сундучок вдохновения и насыщаем его радугой цветной бумаги, игривыми нитками и магическим картоном. Наши участники создадут своего собственного милого дракончика, который будет радовать вас на протяжении всего новогоднего праздника», — уточнили организаторы. Мероприятие состоится по адресу: улица Октябрьская, дом 58. Вход бесплатный. Зарегистрироваться можно по ссылке. Категория 6+.