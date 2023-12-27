Стало известно о елочных предпочтениях москвичей

К новому году искусственные елки собираются поставить 65 процентов москвичей. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале «Активный гражданин».

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Живые деревья собираются использовать только 13 процентов москвичей. Из них девять процентов поставят живую, срубленную ель, три процента — ель в горшке. Вообще не украшать дом елью планируют 16 процентов жителей столицы.

Украсить помещение ветками из хвои собираются пять процентов москвичей, два процента изготовят дерево из бумаги, картона и других вторичных материалов.