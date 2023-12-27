Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в акции «Елка желаний», передает телеканал «Москва 24».

Он снял три открытки с елки, установленной в Кремле. Первая из них принадлежит 10-летнему Сергею, который мечтает о подарке-сюрпризе. «Мечтает Сергей – тезка – о подарке-сюрпризе. Конкретно ничего не указывает. Подумаю, что может быть для него сюрпризом», – сказал Собянин.

Мэр также исполнит желание 16-летнего Дмитрия, загадавшего электрогитару, и семилетнего Натавана, который хочет получит в подарок синтезатор.

«Обязательно исполним все желания», – пообещал Собянин.

Открытки были сделаны в виде новогодних шариков – внутри них написаны желания детей. Это дети из Москвы и новых регионов, из семей военнослужащих и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.