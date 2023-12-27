Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – до 18:00 29 декабря. Гололедица", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение было установлено до 21:00 28 декабря.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее сообщил, что конец года в Москве будет аномально теплым. Температура воздуха в пятницу, 29 декабря, зафиксируется на уровне двух градусов тепла.