Посетители МФЦ на улице Куусинена подведут итоги уходящего года

28.12.2023. Центр госуслуг Хорошёвского района подготовил предновогодние мероприятия для детей и взрослых. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. «С 25 по 29 декабря весь рабочий день дети могут поучаствовать в мастер-классах по созданию новогодней игрушки — символа МФЦ енота. Также детям и взрослым предлагается заполнить специальную анкету и с ее помощью подвести итоги уходящего 2023 года», — отмечается в сообщении. Напомним, МФЦ Хорошёвского района расположен по адресу: ул. Куусинена, дом 19, корпус 2. Он работает без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00.