Что нужно знать о платных парковках в Москве

В Москве имеется более 600 тысяч машино-мест на платных парковках и охраняемых автостоянках. По данным заммэрастолицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря введению платных парковок время поиска свободного места для автомобиля на московских улицах сократилось на 65%, а средняя скорость движения на дорогах увеличилась до 55 км/ч. Подробно рассказываем обо всех нюансах, связанных с платными парковками в столице.

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Зачем город ввел систему платных парковок

Система платных парковок начиналась в Москве в 2012 году с эксперимента на улицах Петровка и Каретный ряд и цены в 50 рублей за час за машино-место. Городские власти пошли на ее введение из-за абсолютной перегруженности центра столицы корпоративными и личными автомобилями. Их парковали на обочинах и тротуарах в два-три ряда, когда стало ни заехать, ни выехать. Чтобы иметь возможность ставить свои машины, придорожные учреждения и фирмы огораживали столбиками прилегающие к ним куски асфальта и создавали свои охранно-парковочные службы. В качестве альтернативы обсуждалось ограничение въезда автомобилей в пределы Бульварного или даже Садового кольца за исключением служебного и специального транспорта по пропускам.

Сегодня в Москве имеется около 15 тысяч платных парковок с общим объемом более полумиллиона машино-мест и более 2,5 тысячи охраняемых автостоянок, в том числе подземных, общей вместимостью свыше 100 тысяч машино-мест. Их создание продолжается. И цены за паркинг уже не представляются москвичам чрезмерными.

Ценовая политика и цены Московского паркинга

Принцип ценообразования, которого придерживается Московский паркинг, исходит из достижения загруженности до уровня 80-85%, но с условием, чтобы в пределах одного квартала всегда находилось, как минимум, одно парковочное место. Регулировка загруженности осуществляется уровнем цены. Если есть спрос и нет свободных мест, то цена должна расти. Если стоянка пустует, цена должна падать.

Сегодня:

• минимальная цена парковочного машино-места на столичных улицах - 40 рублей час. Но на некоторых парковках она может достигать 80, 100 или 200 рублей в час.

• максимальная - не более 450 рублей - установлена в Московском международном деловом центре "Москва-Сити", на улицах Тверской, Арбат, Петровке, Неглинной, в Романовом переулке, Патриарших прудах и некоторых других.

Подземные парковки дешевле уличных

В центре столицы есть смысл пользоваться подземными охраняемыми паркингами, которых в пределах Садового кольца уже больше сотни. Загружены они обычно меньше уличных в том же районе, а обозначенные на въезд цены, как правило, ниже. А со второго-третьего часа нередко автовладельцам предоставляются скидки.

Примеры:

1. Парковка в подземном паркинге БЦ "Женевский дом" на улице Петровка за первый-второй час обойдется по 250 рублей, за третий 220, а за многочасовую стоянку плата еще ниже: за 6 часов по 170 рублей, за 12-часовую стоянку по 120. Расчет простой: автовладельцу есть где задержаться: в пешей доступности Большой, Малый и Художественный театры, элитные магазины ГУМ, ЦУМ и лучшие рестораны столицы. Поэтому стоянка пользуется популярностью.

2. На Трубной площади в охраняемом подземном паркинге в ТЦ Неглинная галерея первые два часа обойдутся по 300 рублей, а 6-часовая стоянка по 200 рублей. В районе Пушкинской/Маяковской площадей подземная парковка "Marriott Grand Hotel" в первые три часа обойдется по 225 рублей за каждый, а за половину суток лишь по 150 рублей за час.

Для оплаты уличной парковки у автомобилиста есть 5 минут

Остановившись на московской улице в зоне действия знака "платная парковка", нужно оплатить занятое автомобилем машино-место. На это дается примерно 5 минут, после чего госномер машины будет считан патрульной службой Московского паркинга и отправлен на выписку штрафа. Его размер в Москве - 5000 рублей.

Для сведения: в Санкт-Петербурге и Новосибирске он 3000 рублей, в Екатеринбурге 1000-3000 рублей - в зависимости от места нарушения.

Особенность программы "Московского паркинга" - доброжелательность к невольным нарушителям. Если водитель не намеревался парковаться в платной зоне, а сделал короткую остановку, и потому "попался" лишь в течение одной "пятиминутки", штраф не выписывается.

"Мы приложили в Москве максимум усилий, чтобы сделать оплату парковки быстрой, простой и интуитивно понятной, - объясняет заммэра Максим Ликсутов. - Создали мобильное приложение и продолжаем регулярно его модернизировать. Сегодня в столице около 95% водителей оплачивают парковку через наше городское приложение "Парковки России".

Как заплатить

Технически это просто:

1. Открывается мобильное приложение,

2. Выбирается на карте номер парковочной зоны,

3. Вводятся данные машины,

4. Нажимается кнопка "Припарковать".

После этого система бронирует нужную сумму (за час, два или более) на вашем парковочном счете и начинает поминутный отсчет реального времени стоянки. Перед выездом с парковки необходимо в том же мобильном приложении нажать кнопку "Завершить". В результате остаток неиспользованных денег на счете разблокируется - их можно будет использовать при оплате следующей парковки.

У приложения есть еще один плюс - с его помощью можно внести изменения в уже введенные данные на оплату счета, если они неточны, даже после завершения парковочной сессии. Корректировке поддается время начала или окончания парковки, а также номер автомобиля и номер парковочной зоны.

В выходные и праздники парковка бесплатная

В минувшем 2023 году для автомобилистов было 69 дней бесплатных парковок на улицах Москвы. Это выходные и праздничные даты. Такой же порядок сохранится и в 2024 году.

Бесплатно парковаться на платных парковках в Москве можно:

• В воскресенье везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб.

• В дни государственных праздников везде, даже на улицах с тарифами 380 и 450 руб.

Во время новогодних праздников в 2024 году бесплатно парковаться можно:

• с 1 по 8 января абсолютно везде,

• 31 декабря только на улицах, где не действуют повышенные тарифы.

Как объяснил заммэра столицы Максим Ликсутов, "в праздники по решению мэра Москвы мы делаем все уличные парковки бесплатными - ведь на дороги выезжает значительно меньше машин. По воскресеньям число автомобилей на улицах тоже снижается в сравнении с рабочей неделей с понедельника по субботу. Поэтому в выходные водители могут парковаться без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час".

Важно! Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни, уточнил заммэра.

Особые права московских инвалидов

На каждой столичной платной парковке обязательно имеются машино-места для автомобилей людей с ограниченными возможностями. Обычно их не менее 10%. Расположены они, как правило, близко к входу и обозначены табличкой или знаком с соответствующим символом.

Паркующиеся здесь автомобили также обязаны иметь знак "Инвалид". Получить его несложно: нужно обратиться в любое МФЦ, предъявить подтверждающие документы, а остальное сделают сотрудники. В госреестре появится информация об автомобиле, у владельца - парковочное разрешение на бесплатную стоянку.

Важно! Документ выписывается не на хозяина, а на автомобиль. Чтобы им могли пользоваться и люди, перевозящие человека с ограниченными возможностями.

С таким разрешением и знаком "Инвалид" на автомобиле можно парковаться и на обычной платной парковке при отсутствии специальных мест.

Не притворяйся льготником - оштрафуют

Российским законодательством введены два вида контроля за соблюдением прав инвалидов:

• если автовладелец незаконно установил на машине знак "Инвалид", не являясь им, полагается штраф в размере 5 тысяч рублей;

• если автовладелец остановился или припарковался на месте, предназначенном для инвалидов, штраф тоже 5 тысяч рублей.

Информацию о таких нарушениях следует сообщать в службу "Московского паркинга" - в столице контроль возложен на инспекторские автомобили, фиксирующие несанкционированное использование мест парковки.

Паркинг для 142 тысяч многодетных семей

Введена в столице и парковочная льгота для многодетных семей, которых становится все больше. Последние восемь лет количество семей с тремя и более детьми выросло больше чем вдвое. Сейчас их в городе свыше 142 тысяч.

Получить парковочную льготу (одну на семью) может один из родителей (усыновителей). Ему выдадут специальное разрешение на транспортное средство, зарегистрированное в установленном порядке. Документ дает право на бесплатную парковку в пределах всей зоны платных городских парковок.

Важно! За родительским автомобилем не должно числиться задолженности по штрафам за нарушения ПДД и предыдущих оплат парковки.

Защитники Родины паркуются бесплатно

Москва предоставляет право бесплатно парковаться на всей территории платных парковок защитникам отечества. А именно:

1. Героям Советского Союза;

2. Героям Российской Федерации;

3. Полным кавалерам ордена Славы;

4. Героям Социалистического Труда и Героям Труда РФ;

5. Полным кавалерам ордена трудовой Славы.

6. Участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью за оборону Москвы.

Контроль за соблюдением этой льготы также возложен на инспекторов "Московского паркинга". Но если владельцы парковок отказывают ветерану в бесплатном парковочном месте, надо обратиться в полицию либо в органы социальной защиты. Они восстановят справедливость.

Соседям - стоянка на две машины

Максимальное количество "парковочных льготников" в Москве - это жители густонаселенных городских кварталов, желающие парковаться возле своих домов. И власть ничего против этого не имеет.

"Платная парковка - это то, к чему неизбежно приходит каждый мегаполис, когда дефицитное городское пространство перестает вмещать автомобили всех желающих, - комментирует ситуацию заммэра Максим Ликсутов. - Но такая мера позволяет местным жителям быстрее находить места возле дома, так как для них парковка остается бесплатной".

Для этого сосед ближайшей парковки - собственник или официальный наниматель жилого помещения может получить в МФЦ резидентское разрешение. Оно дает право владельцу автомобиля или даже двух машин бесплатно парковаться в своем районе:

• ежедневно с 20:00 до 8:00,

• при внесении годовой платы в 3000 рублей - круглосуточно.

Есть лишь два условия:

1. На одну квартиру выдается не более двух таких разрешений.

2. Разрешения приостанавливаются, если у хозяина появляется три и более задолженностей по штрафам ПДД или по оплате парковки в любом районе Москвы.

Не стой у поликлиники больше двух часов

Парковочные правила в Москве при необходимости пересматриваются. Сейчас решено ограничить бесплатное время льготной стоянки у медицинских учреждений. Цель - отсечь работающих по-соседству "чужаков" - сотрудников расположенных рядом компаний и деловых центров, которые занимали большую часть машино-мест у поликлиник.