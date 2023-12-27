Вице-мэр Ликсутов: Москвичей ждут беспилотные трамваи, больше электросудов и виртуальная "Тройка"

В этом году общественный транспорт столицы пополнился такими знаковыми объектами, как Большая кольцевая линия метро и участок радиальной "салатовой" ветки "Физтех"- "Яхромская", запуск третьего и четвертого центральных диаметров. О том, какой результат от введенных объектов уже получил город, какие новшества в транспортной системе ждать москвичам в будущем году, рассказал на пресс-конференции заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Москва по показателям развития транспортной системы сейчас является лидером, - сказал Ликсутов. - Суммарный пассажиропоток городского транспорта Москвы в 2023 году увеличился на 5 процентов по сравнению с 2022 годом. В каждый рабочий день рост составил около 800 тысяч поездок".

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Как ожидают представители транспортной отрасли, всего в этом году будет совершено 4,6 млрд поездок. Например, в минувший вторник, 26 декабря, был зафиксирован рекорд - на станциях БКЛ совершено 1,3 миллиона поездок. При этом открытие новых станций метро напрямую влияет на улучшение экономической ситуации в прилегающих районах, способствует развитию малого и среднего бизнеса. Загрузка других линий метрополитена и общественного транспорта снижается. Уже зафиксировано, что Кольцевая линия стала свободнее на 20 процентов, а радиальные - на 10 процентов.

В 2023 году суммарный пассажиропоток городского транспорта в столице вырос на 5 процентов по сравнению с 2022 годом

Из сюрпризов Ликсутов отметил, что в Москве стало больше пассажиров трамваев. Если в прошлые годы этот вид транспорта терял клиентов, в этом году прирост составил 8 процентов. Причина - в том, что этот рельсовый вид транспорта становится более удобным. На 95 процентов обновлен подвижной состав, почти половина рельс- бесшовные, что снижает шум.

Кроме этого, к работе активно подключают искусственный интеллект. Например, уже сейчас в городе 30 стрелок стали "умными", они "видят" трамваи и перенастраивают работу светофоров, чтобы пропустить этот вид транспорта - соответственно, поездки становятся быстрее. Планируется, что дальнейшее внедрение искусственного интеллекта позволит более точно подстраиваться под запросы пассажиров. Например, заранее просчитывать, что из-за приближения снегопада многие автомобилисты пересядут на общественный транспорт, и потребуется вывести больше трамваев на линии.

"В следующем году мы планируем запуск и сами работаем над технологией автономного хода для трамваев, - сказал Ликсутов. - И задача, которую мы перед собой ставим, - запустить первые беспилотные трамваи, которые будут работать полностью в автономном режиме. Вначале человек будет контролировать ситуацию, однако в будущем трамваи поедут полностью в автономном режиме. Они будут видеть все, что происходит на улично-дорожной сети, предугадывать поведение как пассажиров, так и водителей".

Это становится возможным благодаря тому, что значительная часть трамвайных путей в городе обособлены, что не создает помех для других участников движения.

Развивать столица будет и речной электротранспорт. На этом виде транспорта уже совершено 400 тысяч поездок. Электросуда пользуются популярностью, поэтому город будет наращивать группировку.

"Приступили к строительству собственной верфи, будем сами строить суда для Москвы", - сказал Ликсутов, заметив, что идет проработка вопроса по запуску 3,4,5 маршрутов речных трамвайчиков. И весной будут конкретные данные.

В июне 2024 года виртуальная "Тройка" станет доступна для всех пассажиров. В закрытом контуре ее тестируют в метро, МЦК и наземном транспорте. Как объяснил Ликсутов, виртуальная "Тройка" будет представлена в виде QR-кода, который нужно отсканировать на турникете или валидаторе, при этом носить с собой пластиковую карту не нужно.

Продолжится развитие Системы быстрых платежей (СБП) в городском транспорте. Запустят отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте, к лету подключат СБП к биометрии.