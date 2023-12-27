Новый год в Союзмультпарке: как Деда Мороза приняли за актера

В Союзмультпарке состоялась премьера Союзмультшоу «Новогодний мультфильм, фильм, фильм!», в котором Деда Мороза приняли за актёра и ему пришлось исполнять роль совсем не главного новогоднего волшебника, а других персонажей.

© Фото предоставлено пресс-службой «Союзмультпарка»

Сценарист Евгений Казачков, режиссер Вячеслав Игнатов и продюсер Мария Литвинова представили на многоуровневой сцене увлекательное интерактивное действо с участием легендарных анимационных персонажей киностудии «Союзмультфильм».

В основе сюжета легендарный мультфильм «Фильм! Фильм! Фильм!». Режиссеру и сценаристу, создавая фильм, каждый раз приходится переделывать историю, превращая её то в комедию, то в детектив, то в мелодраму, то в научную фантастику. В момент полной неразберихи в студию, где проходят съемки фильма, приходит Дед Мороз, которого по ошибке принимают за актёра претендующего на роль главного героя. Оценив его рост и голос, режиссёр насылает на Деда Мороза костюмеров, гримёров и тренеров. Его быстро переодевают, отбирают волшебный посох и отправляют в спортзал.

Дед Мороз совершает немыслимые трюки, участвует в погоне, сражается с пиратами. В конце шоу главный волшебник страны вспоминает зачем пришел, дарит съемочной группе подарок и поздравляет всех с Новым годом!

«Спектакль представляет собой набор трюковых, танцевальных, музыкальных и разговорных номеров, которые связываются воедино комментариями ведущего, рассказывающего зрителям, как снимаются мультфильмы. В «Новогоднем мультфильм-фильм-фильме!» совершенно фантастический набор авторов, с которыми мы уже сделали несколько прекрасных новогодних шоу. И вот теперь Союзмультшоу, которое мы делаем при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, чему я очень рад. Потому что детская культура должна быть разнообразной. И персонажи мультфильмов, на мой взгляд, должны существовать не только на экране, но теперь уже и в физической реальности», — прокомментировал генеральный директор анимационной студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Первыми зрителями союзмультшоу в Союзмультпарке стали звезды и блогеры с детьми. По словам популярной актрисы Поли Поляковой, постановка вызвала лишь восторг, как у нее самой, так и ее сына Темы, который впечатлился паркурами акробатов.

«Это удивительный спектакль, который не похож на стандартную елку, к которым мы все привыкли. Интересная музыкальная постановка, яркие дизайнерские костюмы, прекрасная игра актеров, цирковые номера, необычные режиссерские приемы - здесь все продумано до мелочей. Ну а самое главное, мы погрузились с детьми в мир любимой анимации и получили большое удовольствие», — поделилась впечатлениями Поля Полякова.

На премьеру в Союзмультпарк пожаловал всей семьей блогер Витя Перчик, который в собственных видео часто взаимодействует с героями известных мультфильмов.

«Получили много положительных эмоций — зарядились прекрасным новогодним настроением. Шоу сочетает в себе разные жанры – от циркового искусства, до мюзикла, насыщено юмором, музыкой, приятно порадовала игра актеров, яркие декорации», — рассказал популярный блогер.

Фото предоставлено пресс-службой «Союзмультпарка»

«Мы окунулись в детство, увидели эпизоды из любимых мультфильмов, понравились яркие образы, трюки и музыкальные номера. До шоу дети прошли квест, путешествуя из одного мультфильма в другой», — поделилась впечатлениями ведущая «Детского радио» Юлия Весова.