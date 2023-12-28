В Отрадном пункты приема елок будут работать по четырем адресам

28.12.2023. В районе Отрадное вновь состоится экологическая акция «Елочный круговорот», в которой жители сдать праздничную хвою для правильной утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В рамках акции в пунктах будут принимать елки, сосны, пихты. Они откроются 2 января и проработают до 25 февраля. Обязательным условием для сдачи хвои является отсутствие мишуры и украшений. Все собранные деревья перерабатываются в щепу, которая в дальнейшем используется для благоустройства в Москве, подсыпки в вольерных комплексах, обустройстве экологических троп В районе Отрадное пункты сдачи праздничной хвои будут расположены по следующим адресам: улица Бестужевых, дом 7; улица Пестеля, дом 8; улица Санникова, дом 9, корпус 1; проезд Якушкина, дом 3.