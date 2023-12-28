На Красноказарменной установили электрозарядную станцию

28.12.2023. В рамках проекта «Энергия Москвы» в Лефортове установили электрозарядную станцию. Новая точка открылась по адресу: Красноказарменная улица, дом 13, стр.1. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. «Мы стремимся сделать столицу одним из мировых лидеров по использованию электротранспорта — такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин. Продолжаем развивать инфраструктуру для электромобилей. К 2025 году планируем открывать около 300 быстрых зарядных станций ежегодно, а также размещать зарядные хабы на крупнейших транспортных магистралях. На них смогут одновременно заряжаться до 15-20 электромобилей за полчаса», — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов. Если вы хотите присоединиться к программе развития электротранспорта «Энергия Москвы», отправляйте заявку в свободной форме на почту: electro@mos.ru.