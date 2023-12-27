Новогодний трамвай №7 можно встретить в Богородском

27.12.2023. Общественный транспорт Москвы традиционно украсили к Новому году. В районе Богородское пустили по-новогоднему украшенный трамвай №7. — На маршруте №7 трамвай украсили особенно ярко — внутри салона много елочных игрушек и хвойных ветвей, — рассказали в пресс-службе столичного Дептранса. По информации пресс-службы Дептранса Москвы, для пассажиров наземного городского транспорта: 30 трамваев и 50 электробусов по традиции украсили гирляндами. На маршруте «А» без пассажиров курсирует украшенный вагон «Татра» со световой инсталляцией в виде символов Нового года — снеговиков, елок, подарков. А также работают 150 автобусов в праздничной оклейке. Кроме того, тематической оклейкой украшены 500 автомобилей такси и 4 автомобиля ЦОДД, а салоны четырех электросудов регулярных речных маршрутов оформлены гирляндами. — К Новому году мы традиционно украшаем городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году празднично оформили более 750 единиц техники. Сейчас его уже можно встретить на улицах. Надеемся, поездки в таком транспорте обязательно создадут новогоднее настроение нашим пассажирам, — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Напомним, что трамвай №7 следует по маршруту «Метро Бульвар Рокоссовского — Метро Сокольники». Общественный транспорт пересекает семь районов в том числе и Богородское.