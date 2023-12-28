Родителям из Южнопортового выдадут буклет «Метр с книжкой» с рекомендациями по чтению

28.12.2023. Полезной информации о том, что и как читать с ребенком в период зимних праздников поделятся в центре госуслуг Южнопортового района. Центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара выпустили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой». Об этом говорится на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. «Уже с 20 декабря родители получат его при оформлении свидетельства о рождении в роддомах или центрах госуслуг. Наше взаимодействие с Гайдаровкой продолжается. А в следующем году планируем создать совместную тематическую выставку во флагманах “Мои документы”», — рассказала Кристина Сиротинина, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг. Составители буклета учитывали возраст и психологические особенности детей на разных этапах развития. В каждом разделе есть список литературы. Центр госуслуг в Южнопортовом расположен по адресу: 3-й Крутицкий пер., д. 11. Он открыт ежедневно с 08:00 до 20:00.