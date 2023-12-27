В галерее «Изопарк» открылась выставка «Ха-хаподы шестилапые»

27.12.2023 В галерее «Изопарк» открылась новогодняя выставка «Ха-хаподы шестилапые». О мероприятии рассказали в паблике учреждения в соцсети. В экспозицию включены работы воспитанников творческих студий галереи «Изопарк», посвященные миру насекомых. Гости увидят яркие, фантастические изображения бабочек, жуков и многих других. Отмечается, что свое название выставка получила неслучайно. Слово «хахаподы» является производным от обозначения шестиногих насекомых на латинском языке «Hexapoda». Посетить экспозицию по адресу: ул. Островитянова, д. 19/22 можно до 28 января. Вход свободный. Фото: pixabay.com