В Москве отремонтируют причал «Сетунь»
Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил о начале работ по капитальному ремонту причала «Сетунь», расположенному на западе столицы.
Об этом сообщает телеканал «360».
Причал «Сетунь» был открыт в 1960 году и с тех пор не проходил капитальный ремонт.
В настоящее время причал на Воробьёвской набережной активно используется в летний период.
«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание», — сказал Бирюков.
Специалисты проведут большинство работ с водной поверхности, используя баржу, оснащённую специальным оборудованием. Также будут задействованы водолазы.
Капитальный ремонт должен завершиться во втором квартале 2024 года.
Ранее сообщалось, что на Горбатом мосту в Москве заменили 1300 квадратных метров гидроизоляции.