Пассажиропоток городского транспорта Москвы вырос на 5% в 2023 году

В общей сложности пассажиропоток городского транспорта столицы составил 4,68 миллиона поездок в 2023 году, что на 5% выше, чем в 2022-м. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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"Рост на 800 тысяч поездок в каждый рабочий день. Так, 4,44 миллиона поездок в 2022 году и 4,68 миллиона поездок в 2023 году", – поделился вице-мэр.

По словам Ликсутова, поток личного транспорта в столице сократился на 5%. Если в прошлом году он составил 2,68 миллиона, то уже в 2023-м – 2,56 миллиона. В ноябре стало известно, что столичные пассажиры совершили более одного миллиарда поездок на наземном столичном транспорте с января 2023 года.