Территорию у городского вокзала «Ростокино» благоустроили

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле городского вокзала «Ростокино» на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности нового городского вокзала «Ростокино», который объединяет одноименные станции метро, МЦК и Московской окружной железной дороги. В рамках работ благоустроили четыре территории, сделали удобные маршруты к транспортному объекту от жилой застройки», – сказал Бирюков.

Он добавил, что в рамках благоустройства специалисты расширили существующие и оборудовали новые тротуары, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет около 6,8 тыс. кв. м.

«Заменили более 16 тыс. «квадратов» покрытия проезжей части. На прилегающих к городскому вокзалу территориях установили почти 50 фонарей и более 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками», – рассказал заммэра.