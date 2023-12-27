Экскурсии для маломобильных пассажиров начнут проводить в московском метро в марте 2024 года
В столичном метрополитене в марте 2024 года начнут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В марте 2024 года в метро появятся экскурсии для маломобильных пассажиров», – сказал Ликсутов.
По его словам, экскурсии по разным темам, например, архитектурные, будут проводиться граждан для все возрастов. Ликсутов добавил, что посетителей будут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).