Экскурсии для маломобильных пассажиров начнут проводить в московском метро в марте 2024 года

В столичном метрополитене в марте 2024 года начнут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В марте 2024 года в метро появятся экскурсии для маломобильных пассажиров», – сказал Ликсутов.