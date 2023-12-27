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Экскурсии для маломобильных пассажиров начнут проводить в московском метро в марте 2024 года

В столичном метрополитене в марте 2024 года начнут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В марте 2024 года в метро появятся экскурсии для маломобильных пассажиров», – сказал Ликсутов.

По его словам, экскурсии по разным темам, например, архитектурные, будут проводиться граждан для все возрастов. Ликсутов добавил, что посетителей будут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Новости Москвы
Максим Ликсутов