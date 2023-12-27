Буквы «М» из мишуры установили возле семи станций столичного метро к Новому году

В преддверии Нового года возле семи станций столичного метро установили большие буквы «М» из мишуры, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Перед Новым годом мы украсили фасады электродепо и административного здания метрополитена. Также установили большие буквы «М» в праздничном оформлении. Обязательно посмотрите на эти украшения и сфотографируйтесь с ними во время новогодних каникул», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Новогодние буквы «М» можно увидеть возле станций метро «Спортивная», «Динамо», «Смоленская», «Добрынинская», «Савеловская», «Чкаловская» и «Трубная». Кроме того, внутри вестибюлей праздничные инсталляции находятся на «Маяковской» и «Курской».