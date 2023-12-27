Оплата по СБП во всех билетных автоматах Москвы станет доступна пассажирам летом 2024 года

Летом 2024 года пассажирам станет доступна оплата по системе быстрых платежей (СБП) во всех билетных автоматах столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Работаем над развитием СБП. К лету подключим СБП к биометрии. Летом 2024 года она будет доступна во всех автоматах», – сказал Ликсутов.