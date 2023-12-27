Оплата по СБП во всех билетных автоматах Москвы станет доступна пассажирам летом 2024 года
Летом 2024 года пассажирам станет доступна оплата по системе быстрых платежей (СБП) во всех билетных автоматах столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Работаем над развитием СБП. К лету подключим СБП к биометрии. Летом 2024 года она будет доступна во всех автоматах», – сказал Ликсутов.
Он уточнил, что в марте 2024 года активировать пополнение транспортной карты «Тройка» можно будет во всех турникетах столичного метро.