В Киеве перекроют еще один участок ветки метро из-за просадки тоннеля

В Киеве из-за просадки тоннеля перекроют движение на еще одном участке синей Оболонско-Теремковской ветки метро. Об этом сообщил заместитель председателя горадминистрации столицы Николай Поворозник, передает издание «Экономическая правда».

«Проседает тоннель, будут плановые работы. Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем», — сказал он.

Поворозник сообщил, что сейчас рассматривается вариант частичного закрытия участка с организацией «челночного движения». Во время ремонта первого тоннеля второй продолжит работу в двух направлениях.