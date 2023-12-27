Синоптик Ильин: в Московской области перед Новым годом будет оттепель

В предновогодние дни погода в Московской области будет отличается "неровным ходом", заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. По его прогнозу, ближе к праздникам в регионе пройдет мокрый снег. "Больших морозов не предвидится, и большого тепла не предвидится. Снова оттепель нас ждет", — рассказал Ильин телеканалу "360". Днем 28 декабря в Подмосковье будут небольшие морозы от 1 до 4 градусов, а 29 и 30 декабря начнется потепление и пройдут осадки. Так, 29 декабря пройдет мокрый снег. В ночь на субботу температура воздуха не опустится ниже нуля. 30 декабря температура поднимется до +4 градусов, а на севере области — до нуля или до +1 градуса, рассказал синоптик. Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РФ, 31 декабря в Центральной России ожидается погода с температурой от 0 до -3 градусов. В регионах Черноземья температура будет немного выше — на 2 градуса, — чем в остальной части ЦФО.