Депутат МГД Гусева: Москва использует лучшие практики для развития рынка труда

Москва под руководством мэра столицы Сергея Собянина внедряет лучшие практики для развития рынка труда и борьбы с безработицей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, комментируя открытие в городе центра «Профессии будущего». «Москва пробует самые разные форматы для того, чтобы в любом возрасте, в любой ситуации человек мог быть востребованным на рынке труда. Например, в период введения санкций город в проактивном режиме работал с крупными предприятиями, помогал в переходе на новую работу тем, кто пострадал от ухода западных брендов. Сейчас в Москве открыт центр особого профиля. Он получил название «Профессии будущего», и это то место, где москвичам помогут сориентироваться в запросах рынка, в том числе и в новых, перспективных рабочих специальностях», – сказала Гусева. Председатель профильной комиссии Мосгордумы отметила, что экономика города меняется, в том числе в таких традиционных сферах, как торговля.

«Сегодня в розничном бизнесе предпринимателю надо не отвечать на вопрос, сколько продавцов надо поставить в магазин, а сколько карточек товара нужно выгрузить на маркетплейс и как обеспечить доставку товара как можно ближе к дому покупателя. Работа в промышленности – это уже не труд в огромном шумном цеху на старых станках, а компактные, экологичные производства на оборудовании с программным управлением», – пояснила депутат.

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По ее мнению, эти перемены заметны во всех отраслях, поэтому короткие программы обучения для взрослых охватывают транспорт и торговлю, ИТ, промышленность, здравоохранение. Сейчас в центре насчитывается 75 таких программ. «Отдельное направление работы – это программа комплексной профориентации для учеников 9 классов. Это та точка, когда человек уже может решить – остаться ли в школе или сейчас выбрать направление, пойти в колледж и развиваться в выбранной сфере. Тестирование, знакомство с выбором профессий в столичных колледжах будут доступны подросткам», – добавила Гусева. Она также высоко оценила созданные в центре условия. В нем есть библиотека, кафе. На прилегающей к центру территории обустроен уютный парк с беседкой и детской площадкой.