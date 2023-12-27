Депутат МГД Артемьев: Развитие электробусных парков способствует полной замене автобусного парка столицы
Открытие в столичном районе Новокосино третьего в столице электробусного парка позволит сделать существенный вклад в развитие инфраструктуры для электротранспорта и будет способствовать полной замене автобусов на электробусы на городских маршрутах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев. «Дать каждому району города надежный, экологический, чистый наземный транспорт – задача ответственная, но выполнимая. В Москве уже сформирован самый крупный в Европе электробусный парк, и обновление продолжается. Наряду с приобретением новых электробусов Москва активно строит инфраструктуру. Третий электробусный парк расположен на востоке столицы, он позволит закрыть потребности в перевозках по ВАО и ЮВАО. Также новым современным транспортом будут обеспечены маршруты, которые соединяют восточные районы с ближайшими городами Подмосковья – Люберцами и Реутовым. Сюда уже протянулось столичное метро, и высокие стандарты подземной перевозки должны продолжаться и в наземном транспорте», – сказал Артемьев.
Он добавил, что открытый парк позволит обслуживать 100 электробусов, которые уже с I квартала 2024 года будут ходить по восьми городским маршрутам и обслуживать не менее 40 тыс. пассажиров каждый день. «Развитие электротранспорта – это важнейшая задача для мегаполисов по всему миру. Для продвижения электродвигателей важно как создавать рабочие места в транспортной отрасли, так и поддерживать репутацию таких предприятий, как современных, передовых, где интересно работать, где есть перспективы. Создаваемые сегодня парки, такие, как открытая в Новокосино «Салтыковка», – это пример такого предприятия», – считает депутат. По его мнению, вклад в сбережение ресурсов, заботу о своем городе может внести каждый. «Это выражается и в простых вещах – по возможности выбирать вместо автомобиля общественный транспорт или велосипед, меняя работу – оценивать, как предприятие соотносит свои процессы с принципами устойчивого развития. И в Москве есть из чего выбирать в самых разных сферах – появление таких предприятий, как электробусный парк, это доказывает», – заключил Артемьев.