Депутат МГД Артемьев: Развитие электробусных парков способствует полной замене автобусного парка столицы

Открытие в столичном районе Новокосино третьего в столице электробусного парка позволит сделать существенный вклад в развитие инфраструктуры для электротранспорта и будет способствовать полной замене автобусов на электробусы на городских маршрутах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев . «Дать каждому району города надежный, экологический, чистый наземный транспорт – задача ответственная, но выполнимая. В Москве уже сформирован самый крупный в Европе электробусный парк, и обновление продолжается. Наряду с приобретением новых электробусов Москва активно строит инфраструктуру. Третий электробусный парк расположен на востоке столицы, он позволит закрыть потребности в перевозках по ВАО и ЮВАО. Также новым современным транспортом будут обеспечены маршруты, которые соединяют восточные районы с ближайшими городами Подмосковья – Люберцами и Реутовым. Сюда уже протянулось столичное метро, и высокие стандарты подземной перевозки должны продолжаться и в наземном транспорте», – сказал Артемьев.

Он добавил, что открытый парк позволит обслуживать 100 электробусов, которые уже с I квартала 2024 года будут ходить по восьми городским маршрутам и обслуживать не менее 40 тыс. пассажиров каждый день. «Развитие электротранспорта – это важнейшая задача для мегаполисов по всему миру. Для продвижения электродвигателей важно как создавать рабочие места в транспортной отрасли, так и поддерживать репутацию таких предприятий, как современных, передовых, где интересно работать, где есть перспективы. Создаваемые сегодня парки, такие, как открытая в Новокосино «Салтыковка», – это пример такого предприятия», – считает депутат. По его мнению, вклад в сбережение ресурсов, заботу о своем городе может внести каждый. «Это выражается и в простых вещах – по возможности выбирать вместо автомобиля общественный транспорт или велосипед, меняя работу – оценивать, как предприятие соотносит свои процессы с принципами устойчивого развития. И в Москве есть из чего выбирать в самых разных сферах – появление таких предприятий, как электробусный парк, это доказывает», – заключил Артемьев.