На «оранжевой» ветке метро прошла предновогодняя акция с Дедами Морозами

На Калужско-Рижской линии метро пассажиров поздравили с наступающим Новым Годом Деды Морозы. О праздничной акции рассказали на официальном городском портале mos.ru.

Отмечается, что традиционный предновогодний проект охватил также БКЛ, Кольцевую линию метро, МЦК и МЦД-4. Всего в мероприятии задействовали 100 Дедов Морозов.

Зимние волшебники создали праздничную атмосферу. Они поздравили пассажиров, исполнили зажигательные танцы под современные мелодии. Также сказочные персонажи раздали 15 тысяч елочных украшений в стилистике московского транспорта.