Собянин: Более 130 стартапов создали в этом году участники программ молодежного техпредпринимательства

По словам Собянина, в 2023 году программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тыс. человек. Он отметил, что для начинающих новаторов есть три масштабных проекта: «Лидеры цифровой трансформации» – конкурс для ИT-специалистов России и других стран; «Академия инноваторов» – уникальная программа для развития технологических проектов от идеи до стартапа; «Новатор Москвы» – конкурс лучших инновационных разработок для города. «Среди стартапов есть те, которые поучаствовали сразу в нескольких проектах. К примеру, создатели платформы по поиску и бронированию креативных площадок «АртМосфера» и команда разработчиков приложения для мониторинга внутренней отделки квартиры Deep People победили в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», а позже присоединились к «Академии инноваторов», – рассказал Собянин. Он добавил, что в 2023 году возрастной порог для участников премии «Новатор Москвы» снижен до 14 лет. «В результате претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров с инновационной системой анализа показателей игры хоккеистов YouChip. Он также поработал с наставниками в «Академии инноваторов», – заключил мэр.