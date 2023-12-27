Почти 40 новых выделенных полос появилось в Москве с начала года
С начала 2023 года на дорогах Москвы появилось 37 новых выделенных полос, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В 2023 году мы ввели 37 новых выделенных полос общей протяженностью 29 км, где проходят 212 маршрутов наземного городского транспорта. В общей сложности на них совершается более миллиона поездок ежедневно. Автобусы и электробусы поехали быстрее, пассажиры меньше времени ждут транспорта на остановках. Мы продолжаем улучшать транспортную инфраструктуру по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как уточняется, теперь общая протяженность выделенных полос в Москве составляет 462 км. По словам Ликсутова, число аварий с городским транспортом снижается на 25–30% на улицах с выделенными полосами.