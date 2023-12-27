Нежилое помещение в 4-ом Вятском переулке выставили на аукцион

27.12.2023. На городские торги выставлено нежилое помещение в жилом доме по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 18, корпус 2. Об этом сообщается на инвестиционном портале города Москвы. «Объект находится на первом этаже жилого многоквартирного дома, имеет отдельный вход. Рядом расположены станция метро “Дмитровская”, образовательные учреждения и жилой квартал с плотной застройкой», — отмечается в сообщении. Площадь помещения составляет 103,1 кв. метра, начальная цена — 16 735 000 рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 30 января. Проведение торгов и подведение итогов состоится 6 февраля.