Москвичам рассказали о помощи дорожного патруля ЦОДД водителям

Специалисты дорожных патрулей могут помочь участникам дорожного движения в случае аварии или поломки машины. Для этого у них есть буксировочные тросы, бустеры для запуска двигателя, конусы и домкрат. Кроме того, сотрудники предоставляют бланки европротокола для заполнения в случае аварии. В уходящем году экипажи оказали помощь москвичам более 18 тысяч раз при ДТП и более 650 раз — при поломках. Также около шести тысяч раз патруль регулировал дорожное движение.