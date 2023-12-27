Москвичам рассказали о помощи дорожного патруля ЦОДД водителям на дорогах города
Дорожный патруль Центра организации дорожного движения в 2023 году оказал помощь водителям более 41,2 тысячи раз. Город круглосуточно патрулируют 30 экипажей. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Специалисты дорожных патрулей могут помочь участникам дорожного движения в случае аварии или поломки машины. Для этого у них есть буксировочные тросы, бустеры для запуска двигателя, конусы и домкрат. Кроме того, сотрудники предоставляют бланки европротокола для заполнения в случае аварии. В уходящем году экипажи оказали помощь москвичам более 18 тысяч раз при ДТП и более 650 раз — при поломках. Также около шести тысяч раз патруль регулировал дорожное движение.
— Обеспечивать безопасность дорожного движения в городе — одна из приоритетных задач, которую поставил мэр Москвы. С 2017 года в столице работает дорожный патруль ЦОДД. 30 экипажей круглосуточно патрулируют город и приходят на помощь водителям. В 2023 году сотрудники патруля помогли на дороге более 41 тысячи раз, — приводит слова Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.
Ежедневно экипажи дорожного патруля курсируют по своим маршрутам, а в случае происшествия на дорогах дежурная смена Ситуационного центра направляет ближайший из них к нужному месту.
ЦОДД работает с 2017 года. За это время экипажи помогли более 200 тысячам водителей.