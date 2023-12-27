Новогодний «вязаный» поезд начал курсировать по Кольцевой линии метро

На Кольцевой линии столичного метрополитена запустили поезд, приуроченный к новогодним праздникам и Рождеству. Он задекорирован вязкой, напоминающей теплый праздничный свитер. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Пассажиры московского транспорта любят тематические поезда. Приглашаем прокатиться в праздничных составах во время новогодних каникул, — заявил заммэра.

Красный поезд, напоминающий свитер бабушкиной вязки, также украшен снежинками и объемными элементами декора, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

25 декабря Максим Ликсутов рассказал, что в Москве на линии вышли украшенные к Новому году поезда метро, МЦД, трамваи, а также автобусы, электробусы и электросуда.

В преддверии Нового года и Рождества столицу украсили праздничные плакаты, иллюминации и искусственные елки. В 2023-м Москва была украшена пятью тысячами световых декоративных конструкций и свыше чем одной тысячей искусственных елок.