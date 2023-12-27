Бочкарев: Еще один корпус построят в составе ЖК в районе Нагатино-Садовники

В составе жилого комплекса на ул. Нагатинская в районе Нагатино-Садовники планируется построить еще один корпус площадью 60,7 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Градостроительная политика столицы направлена на формирование новых центров активности и притяжения. В связи с этим многие районы получают дополнительный импульс развития. Одним из таких стал район Нагатино-Садовники – здесь реализуются проекты многофункциональной застройки, обеспеченной и социальной, и коммерческой инфраструктурой», – отметил Бочкарев.

Как уточняется, объект предлагается расположить вблизи д. 1 по ул. Нагатинская (ЮАО).

По словам заместителя мэра, недавно была согласована реализация второй очереди жилого комплекса на ул. Нагатинская, которая предполагает возведение высотной доминанты.

«Помимо этого, в рамках второй очереди планируется благоустроить прилегающую территорию площадью 1,2 тыс. кв. м», – добавил Бочкарев.

Сейчас в составе жилого квартала строится три корпуса. Кроме жилья там появятся детский сад с бассейном на 300 мест и школа на 1 тыс. учащихся, которые после ввода в эксплуатацию будут встроены в городскую систему образования.