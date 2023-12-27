Москвичи смогут выбрать подарки на социальном маркетплейсе

В преддверии Нового года и Рождества горожане смогут приобрести уникальные подарки, изготовленные мастерами с особенностями здоровья, на маркетплейсе «Москва — добрый город». Об этом в среду, 27 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, социальный проект уже объединил более 1,5 тысячи людей, которые работают в инклюзивных мастерских. Свыше 200 видов товаров в каталоге — это новогодние подарки и украшения. В этом году их впервые объединили в специальный раздел.

— Каждое изделие, представленное на социальном маркетплейсе, — уникальная вещь. Покупая эти сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят новогоднее чудо авторам работ. Ведь для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными, найти новых друзей, работать и зарабатывать, — отметила заммэра.

Ракова добавила, что для удобства покупателей товары систематизированы по категориям. Так, москвичи могут приобрести бижутерию, вязаные и шерстяные товары, декор и товары для дома, а также игрушки, фарфор, деревянные изделия и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.