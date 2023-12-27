Собянин: Городская усадьба Шубиных будет отреставрирована по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

«Городскую усадьбу Шубиных на ул. Малая Дмитровка отреставрируют по программе «1 рубль за квадратный метр в год». В ноябре инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия. В рамках нее инвестор получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки», – написал Собянин. Он уточнил, что остальные помещения усадьбы Шубиных находятся в частной собственности, но по условиям договора фасады объекта будут отреставрированы целиком. «Программа работает в столице больше 10 лет и выгодна всем: город преображается, а бизнес после проведения реставрации может пользоваться недвижимостью по символической цене. По льготной программе полностью завершены реставрационные работы уже на 22 объектах культурного наследия», – заключил мэр.