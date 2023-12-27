Капремонт пассажирского причала «Сетунь» стартовал на западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала «Сетунь» на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Начали капремонт пассажирского причала «Сетунь» на Воробьевской набережной, он используется летом для прогулочных теплоходов», – рассказал Бирюкова. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали. «В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности, отремонтируем гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменим швартовые и отбойные устройства, установим новое перильное ограждение. Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов», – пояснил Бирюков. Он добавил, что капремонт причала «Сетунь» планируется завершить во II квартале 2024 года.