Новогодняя ночь в Волгоградской области пройдет при +5 градусах

Синоптики прогнозируют волгоградцам теплую погоду и небольшие осадки в последние дни уходящего года.

Днем в пятницу в Волгоградской области ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а также туман в отдельных районах. На дорогах возможна гололедица, а скорость ветра составит 9–14 м/с. Ночью похолодает до -6 градусов, днем потеплеет до +5.

Выходные начнутся без существенных осадков. При этом туман в отдельных районах и гололедица на дорогах сохранятся, а скорость ветра существенно не изменится. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 0 градусов, а днем поднимутся до +8.