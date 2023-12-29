Новогодняя ночь в Волгоградской области пройдет при +5 градусах
Синоптики прогнозируют волгоградцам теплую погоду и небольшие осадки в последние дни уходящего года.
Днем в пятницу в Волгоградской области ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а также туман в отдельных районах. На дорогах возможна гололедица, а скорость ветра составит 9–14 м/с. Ночью похолодает до -6 градусов, днем потеплеет до +5.
Выходные начнутся без существенных осадков. При этом туман в отдельных районах и гололедица на дорогах сохранятся, а скорость ветра существенно не изменится. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 0 градусов, а днем поднимутся до +8.
31 декабря в отдельных районах региона возможны умеренные дожди и гололедица. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5, днем поднимется до +2...+7.