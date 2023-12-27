Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке

На юго-востоке столицы построят детско-взрослую поликлинику по новому московскому стандарту, она будет рассчитана на 750 посещений в смену. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Началось строительство нового здания детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену в районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями. Строители продолжают разработку котлована и устройство свайного поля. На объекте уже развернут бытовой город, штаб строительства с подключением от временных источников электро- и водоснабжения, устройства водоотведения, а также установлены ограждения. Новая поликлиника станет одной из самых крупных – ее площадь составит около 15 тыс. кв. м. Здесь будут работать два отделения: детское и взрослое. Для каждого из них сделают собственный вход. В новой детско-взрослой поликлинике откроются отделения детской стоматологии и женской консультации. Это позволит жителям посетить необходимых специалистов в шаговой доступности от дома», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

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Отмечается, что цветовое решение фасадов будет соответствовать новому стандарту московских поликлиник. Для их облицовки используют алюминиевые панели – экологичный, прочный и износостойкий материал. Он защищает от влаги, обладает стойкостью к температурным перепадам и агрессивным воздействиям окружающей среды и повышенной звукоизоляцией. Монтаж вентилируемых фасадов в сочетании с утепляющими слоями и воздушной прослойкой повышают звукоизоляцию помещений и защищают их от уличного шума.

В здании разместятся детское и взрослое отделения, травматологические пункты для взрослых и детей, а также отделение стоматологии. Потоки пациентов не будут пересекаться.

Как указано в материале, в медицинском учреждении сделают понятную навигацию, а кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные – на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первом этаже обустроят кафе, а для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, сделают зоны комфортного ожидания с игровыми. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха, в кабинетах будет стоять эргономичная мебель для комфортной работы.

Кроме того, поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы жители района смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.