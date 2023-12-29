В Самарской области 29 декабря будет морозно и снежно

Днем в регионе будет облачно с прояснениями, в течение дня прогнозируется небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров остановятся на отметках -3...-8 °C. В ночь на субботу, 30 декабря, снег усилится. На улице будет облачно, а на дорогах появятся гололедица и снежный накат. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с. Похолодания не ожидается: ночью температура воздуха не изменится. Она останется той же, что и днем: -3...-8 °C, а в субботу снова поднимется до нуля. А недавно снегопад в Самарской области побил рекорды 1995 года. О погоде в новогоднюю ночь мы писали ранее.