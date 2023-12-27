Программу «Зимних сказок чудеса» подготовила библиотека им. Даля

27.12.2023 3 и 6 января в библиотеке № 208 им. В. Даля для детей старше шести лет проведут анимационную программу «Зимних сказок чудеса». Анонс размещен на сайте ОКЦ ЗАО. Гости познакомятся с историей Нового года и Рождества и многообразием связанных с ними традиций. Их ждут музыкально-танцевальные игры, викторины, конкурсы и мастер-классы «Что растет на елке», «Рождественский венок», «Наряди елку» и «Новогодняя открытка». Ребятам предложат посмотреть различные мультфильмы: от советских сказок до современных. Также они смогут увидеть книжную выставку «Новогодний книжный карнавал», которую оформят сотрудники читальни. Мероприятия начнутся в 12 часов по адресу: ул. Беловежская, дом 39, корпус 3. -- Фото: ОКЦ ЗАО