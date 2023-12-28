Полиция Курска раскрыла кражу телефона по горячим следам

<p style="text-align:justify"><strong>В Сеймском отделе полиции кража телефона из магазина была раскрыта сотрудниками уголовного розыска. Поступило заявление от продавца павильона на улице Черняховского.</strong></p> <p style="text-align:justify">Женщина сообщила, что оставила новый смартфон на прилавке, а затем обнаружила его пропажу. Ущерб составил 15 тысяч рублей.</p> <p style="text-align:justify">Полиция провела оперативные мероприятия и быстро выявила подозреваемого. </p> <p style="text-align:justify">Выяснилось, что 34-летняя ранее судимая курянка, пришла в магазин под видом покупателя. Воспользовавшись моментом, когда продавец была занята обслуживанием клиентов, она незаметно похитила телефон и ушла. </p> <p style="text-align:justify">Подозреваемая призналась во время допроса, что планировала использовать украденный смартфон для своих личных целей. В ходе осмотра ее жилища полиция обнаружила украденное имущество и изъяла его. В ближайшее время оно будет возвращено законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.</p> <p style="text-align:justify"><em>Мария Жегалкина </em></p>