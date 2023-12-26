Флешмоб с сотней Дедов Морозов прошел в метро
Флешмоб с сотней Дедов Морозов прошел в метро. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.
Так, пассажиры смогли увидеть добрых волшебников на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях, Московском центральном кольце, а также на других ветках столичной подземки.
— В прошлом году пассажирам Московского транспорта понравился флешмоб Дедов Морозов, который прошел на Кольцевой линии. В этом году мы составили новый маршрут и охватили больше линий, в том числе открывшиеся в 2023 году D4 и БКЛ, — отметил глава московского дептранса.
Деды Морозы поздравляли пассажиров с приближающимся праздником, делали фотографии на память и дарили новогодние подарки — 15 тысяч брендированных елочных игрушек, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 декабря поделился роликом, в котором рассказал, как преобразили столицу к предстоящему Новому году. Для декорирования Москвы было использовано порядка пяти тысяч праздничных иллюминаций.