Флешмоб с сотней Дедов Морозов прошел в метро

— В прошлом году пассажирам Московского транспорта понравился флешмоб Дедов Морозов, который прошел на Кольцевой линии. В этом году мы составили новый маршрут и охватили больше линий, в том числе открывшиеся в 2023 году D4 и БКЛ, — отметил глава московского дептранса.