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Россиянам раскрыли самый загруженный день в аэропортах Москвы, им стало 30 декабря. Об этом рассказали аналитики «Авиасейлс», результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным экспертов, 30 декабря авиагавани столицы ожидают на 70 процентов больше пассажиров, чем в обычные дни декабря. Больше всего вылетов запланировано из Шереметьево — 43 процента всех рейсов из Москвы.

«Второй загруженный аэропорт в этот день — Внуково с 31 процентом вылетов, — заявили специалисты. — Четверть нагрузки приходится на Домодедово — 24 процента, и 2 процента — на Жуковский».

Более того стало известно, что 30 декабря большая часть жителей Москвы отправятся в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Минеральные Воды и Ереван.