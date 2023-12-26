Флешмоб Дедов Морозов прошел в московском метро, а также на МЦК и МЦД

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Деды Морозы устроили флешмоб в Московском метрополитене, а также на МЦК и МЦД. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня вы могли видеть много новогодних волшебников в метро и на МЦД. Мы провели флешмоб Дедов Морозов. Впервые они проехали сразу по пяти линиям, в том числе и запущенным в 2023 году: БКЛ, МЦД-4, Кольцевой, Калужско-Рижской, МЦК", - говорится в публикации.

В поездах и на станциях 100 Дедов Морозов поздравляли пассажиров с приближающимся праздником, делали фотографии на память и дарили новогодние подарки - 15 тыс. брендированных елочных игрушек. На станции МЦК Нижегородская они исполнили танец.