День Русского музея пройдет на выставке "Россия" в Москве
День Русского музея пройдет 27 декабря в павильоне "Санкт-Петербург" на международной выставке-форуме "Россия". В первую очередь в этот день посетители смогут увидеть выставку Василия Сурикова, которая сейчас идет в Корпусе Бенуа музея в Санкт-Петербурге. "Взятие снежного городка", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через Альпы", "Степан Разин" представят на ВДХН в мультимедийном прочтении. В программе дня также - просветительские мастер-классы "Сибиряки Василия Сурикова", где каждый сможет погрузиться в мир героев картин Василия Сурикова, вдохновиться его творчеством и самостоятельно создать стикеры по мотивам произведений художника.
"Девиз стенда "Санкт-Петербург" на выставке "Россия": наш город рождает хорошее настроение", - отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова в видеообращении ко Дню Русского музея. - Наш город с первых минут погружает в прекрасное. На стенде не только наши привычные открыточные виды, Летний сад, могучие атланты, детальное изображение Дворцового моста. А еще вы сможете увидеть главную выставку уходящего года, посвященную 175-летию Василия Сурикова. Наслаждайтесь сокровищами нашего музея, сокровищами русского искусства".
Кстати, для сибиряка Василия Сурикова Санкт-Петербург сыграл особую роль в жизни. Именно здесь находится его almamater - Императорская Академия художеств, где он создал свою первую самостоятельную картину "Вид памятника Петра I на Сенатской площади". А бюст художника установлен на Васильевском острове рядом с Академией художеств.