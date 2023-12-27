День Русского музея пройдет на выставке "Россия" в Москве

День Русского музея пройдет 27 декабря в павильоне "Санкт-Петербург" на международной выставке-форуме "Россия". В первую очередь в этот день посетители смогут увидеть выставку Василия Сурикова, которая сейчас идет в Корпусе Бенуа музея в Санкт-Петербурге. "Взятие снежного городка", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через Альпы", "Степан Разин" представят на ВДХН в мультимедийном прочтении. В программе дня также - просветительские мастер-классы "Сибиряки Василия Сурикова", где каждый сможет погрузиться в мир героев картин Василия Сурикова, вдохновиться его творчеством и самостоятельно создать стикеры по мотивам произведений художника.