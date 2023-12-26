«Победа» запустит рейсы между Москвой и Ташкентом с 3 апреля

Авиакомпания «Победа» запустит рейсы между Москвой и Ташкентом ( Узбекистан ) с 3 апреля 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.

«Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейс из Москвы (Внуково) в Ташкент (Узбекистан). Полеты по маршруту Москва – Ташкент начнутся 3 апреля 2024 года и будут выполняться каждый день», – сказали в пресс-службе. Там пояснили, что это новое направление для авиакомпании. Сейчас «Победа» ежедневно летает в Самарканд.