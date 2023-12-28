Москвичам рассказали о погоде 28 декабря

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег прогнозируются в Москве и Подмосковье в четверг, 28 декабря. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России. Днем столбики термометров в столице будут показывать от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до вечера 29 декабря. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее сообщил, что конец года в Москве будет аномально теплым. Температура воздуха в пятницу, 29 декабря, поднимется до двух градусов тепла. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 30 декабря по 1 января прогнозируется оттепель, температура в эти дни составит от минус 2 до 2 градусов. Также ожидаются небольшие осадки.