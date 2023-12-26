В Москве открылся центр "Профессии будущего"

— Мы создали этот центр, потому что мы понимаем, что одна из главных сегодня проблем — это не здания, не станки, не оборудование, а люди. <...> Наша задача как раз привлечь людей для того, чтобы они получили востребованную специальность, переобучить их до уровня, который требуется работодателю, — рассказал Сергей Собянин.