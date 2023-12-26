В Москве открылся центр "Профессии будущего"

Собянин открыл кадровый центр «Профессии будущего» на улице Щепкина
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 26 декабря, открыл новый кадровый центр «Профессии будущего». Он расположен на улице Щепкина.
Глава города отметил, что на текущий момент в столице зафиксирован низкий уровень безработицы. При этом в Москве наблюдается активное развитие экономики и производств.
— Мы создали этот центр, потому что мы понимаем, что одна из главных сегодня проблем — это не здания, не станки, не оборудование, а люди. <...> Наша задача как раз привлечь людей для того, чтобы они получили востребованную специальность, переобучить их до уровня, который требуется работодателю, — рассказал Сергей Собянин.
За девять месяцев 2023 года объем инвестиций в экономику Москвы составил почти четыре триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель увеличился на более чем 6 процентов.
23 декабря мэр Москвы сообщил, что благодаря роботизированным системам, применяемым в инженерных сетях, все службы столицы могут работать максимально слаженно и выполнять задачи еще качественнее.
На прошлой неделе глава города заявил, что благодаря работе энергетиков город с каждым годом становится безопаснее и комфортнее. Так, за последние десять лет Москва стала вдвое ярче.