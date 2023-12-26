Собянин открыл кадровый центр «Профессии будущего» на улице Щепкина

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 26 декабря, открыл новый кадровый центр «Профессии будущего». Он расположен на улице Щепкина.

В Москве открылся центр "Профессии будущего"
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Глава города отметил, что на текущий момент в столице зафиксирован низкий уровень безработицы. При этом в Москве наблюдается активное развитие экономики и производств.

— Мы создали этот центр, потому что мы понимаем, что одна из главных сегодня проблем — это не здания, не станки, не оборудование, а люди. <...> Наша задача как раз привлечь людей для того, чтобы они получили востребованную специальность, переобучить их до уровня, который требуется работодателю, — рассказал Сергей Собянин.

За девять месяцев 2023 года объем инвестиций в экономику Москвы составил почти четыре триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель увеличился на более чем 6 процентов.

23 декабря мэр Москвы сообщил, что благодаря роботизированным системам, применяемым в инженерных сетях, все службы столицы могут работать максимально слаженно и выполнять задачи еще качественнее.

На прошлой неделе глава города заявил, что благодаря работе энергетиков город с каждым годом становится безопаснее и комфортнее. Так, за последние десять лет Москва стала вдвое ярче.

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