Установку зарядок для электромобилей могут сделать обязательной в столичных новостройках

В Москве разработан проект, который регулирует размещение зарядок для электромобилей на территории жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую. "Предлагается установить требования по обязательному размещению зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это возможно, а также внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках", – отметила председатель Москомархитектуры. Во время строительства и реконструкции домов, продолжила Княжевская, предлагается устанавливать кабельные каналы, по которым можно проложить электропроводку и установить зарядную станцию по запросу владельцев электромобилей. Она также отметила, что в Москве более 80% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляют выхлопные газы от машин, поэтому большое внимание уделяется вопросам качества воздуха. Председатель комитета назвала одним из вариантов решения задачи сокращения выбросов переход на электромобили. "Но автовладельцам для пересадки на электрические автомобили важно наличие гарантированной возможности подзарядить аккумулятор электромобиля", – заключила она. Ранее сообщалось, что энергию для зарядки столичных электробусов будут производить из возобновляемых источников энергии на гидроэлектростанциях ТГК-1. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, электротранспорт развивают, чтобы снизить влияние на окружающую среду, по поручению Сергея Собянина. Он подчеркнул, что на пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на пассажира дизельного автомобиля. "Зеленые" сертификаты будут подтверждением того, что Мосгортранс использует электроэнергию с низким углеродным следом, добавил заммэра.