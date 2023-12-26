Собянин открыл городской кадровый центр «Профессии будущего»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл кадровый центр «Профессии будущего» на ул. Щепкина и заявил о низкой безработице в столице, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Мы создали этот центр, потому что мы понимаем, что одна из главных сегодня проблем – это не здания, не станки, не оборудование, а люди. Часть предприятий, которые раньше уехали из Москвы, возвращаются снова в Москву, создают предприятия, и когда я спрашиваю: «Почему?», ответ один: «Нет людей, нет кадров». Наша задача как раз привлечь людей для того, чтобы они получили востребованную специальность, переобучить их до уровня, который требуется работодателю», – сказал Собянин в ходе общения с работодателями, которые сотрудничают с новым центром.

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Он также заявил, что в Москве сейчас низкий уровень безработицы. «Мы раньше работали с безработными специально, но сейчас формат поменяли. Безработных у нас очень мало или совсем нет. И речь идет просто о людях, которые хотят повысить квалификацию, найти более достойную работу. Для экономики это, в целом, повышение производительности труда, это прием на самые востребованные участки», – пояснил мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в центре «Профессии будущего» можно пройти короткие программы обучения от лучших образовательных провайдеров города продолжительностью до 3,5 месяца по одной из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Обучение рабочим специальностям проходит на производственных площадках предприятий.

Также здесь оказываются услуги по поиску работы. Карьерные наставники помогут соискателям подобрать индивидуальный карьерный трек: короткую программу профессионального обучения для приобретения новой профессии или вакансию по текущей квалификации и опыту. Также карьерные наставники познакомят с компаниями и организуют собеседование с потенциальным работодателем. При желании – помогут открыть собственное дело и зарегистрировать самозанятость.

При этом компании-партнеры центра получают доступ к базе данных с верифицированными кандидатами. На данный момент в ней более 100 тыс. человек. Среди партнеров центра – более 3 тыс. работодателей. В базе данных центра – свыше 500 тыс. актуальных вакансий. Учащиеся 9-х классов могут пройти здесь программу профориентации.

Отмечается, что с начала 2019 года при поддержке специалистов службы занятости Москвы успешно трудоустроились свыше 500 тыс. человек. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет всего лишь 1,69%. Уровень зарегистрированной безработицы – 0,3%.