Снегопад накроет Приамурье: каким будет начало 2024 года

1 и 2 января воздух прогреется до 15 градусов. В эти дни пройдет небольшой снег. В среду, 3 января, осадков не будет, однако они возобновятся и продолжатся всю оставшуюся неделю. В четверг снегопад будет незначительным, но он усилится на следующий день. Так, в пятницу выпадет до 5 см снега, при этом прогнозируют усиление ветра до 9 метров в секунду. В выходные снегопад продолжится. Ранее «ФедералПресс» писал, что на Новый год в Приамурье прогнозируют сильный снегопад и ветер. Количество осадков превысит нормы декады. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева