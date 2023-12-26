Ефимов: По итогам торгов на право комплексного развития участков с инвесторами заключили 12 договоров

По результатам торгов город заключил с инвесторами договоры о комплексном развитии территорий (КРТ) площадью около 280 га, которые находятся в шести административных округах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Победители торгов приступили к реализации 12 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью около 280 га. В результате в столице появится не менее 75 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в развитие этих площадок оценивается почти в 690 млрд руб.» – приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Сообщается, что сейчас на данных территориях находятся старые склады, автостоянки и другие объекты, которые не приносят пользу городу и москвичам. На их месте появятся современные городские кварталы с экологичными производствами, жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой: спортивными комплексами, школами, детскими садами, поликлиниками, офисными зданиями, магазинами и другими объектами.

«Суммарно на этих площадках планируется построить свыше 6,7 млн кв. м недвижимости. Почти половину займет жилье – более 3,3 млн кв. м, из которых около 535 тыс. кв. м – для программы реновации. Также инвесторы возведут свыше 1,4 млн кв. м современных производств и около 1,9 млн кв. м общественно-деловых объектов», – также процитировали в пресс-службе руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.

Реорганизуемые участки находятся в шести столичных округах: Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, а также в Новомосковском административном округе в районах: Беговой, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Нижегородский, Отрадное, Очаково-Матвеевское, Выхино-Жулебино, Ясенево и поселение Сосенское.