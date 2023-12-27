Бочкарев: Начался монтаж главного пролета пересадочного моста на станции БКЛ «Текстильщики»

Начались работы по установке главного пролетного строения пешеходного моста в составе пересадочного узла между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линий метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Строители приступили к установке пролетного строения пешеходного моста, который соединит станцию «Текстильщики» Большого кольца с одноименной станцией фиолетовой ветки. Пролетное строение состоит из нескольких конструктивных элементов, монтаж которых будет выполняться поэтапно: так, первые 52 м металлоконструкции будут установлены над железной дорогой на временные опоры при помощи гусеничного крана грузоподъемностью 750 тонн, затем предстоит выполнить семь этапов продольной надвижки. Ранее строители в стесненных условиях возвели три постоянные железобетонные опоры, две из которых на фундаменте из буронабивных свай, а третья – на естественном основании», – отметил Бочкарев.

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Заместитель мэра напомнил, что мостовой переход длиной почти 140 м пройдет над железной дорогой, ул. Люблинская и соединит северный вестибюль станции БКЛ с вестибюлем станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. По словам Бочкарева, строительство пересадочного узла позволит интегрировать интенсивные пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта и обеспечить комфортную пересадку для более чем 20 тыс. пассажиров.

Генеральный директор «Мипстрой 1» (строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект») Константин Маслаков, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в настоящее время продолжается строительство монолитных конструкций лестничных сходов на одноименные станции метро.

«Строительство пешеходного моста включает в себя устройство двух монолитных сходов и металлического пролетного строения. Уже готов монолит подземной части и лестничный сход на станцию «Текстильщики» Большого кольца. Параллельно ведутся работы по отделке фасадов схода. В оформлении используются алюминиевые сотовые панели – основные элементы дизайна станции БКЛ. Вместе с этим продолжается устройство монолитных конструкций интеграции с вестибюлем станции Таганско-Краснопресненской линии – с платформы действующей станции будет организован лестничный сход, благодаря которому пассажиры смогут сделать пересадку по принципу «сухие ноги», – сообщил Маслаков.